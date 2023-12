Cikkünk frissül!

Az EU 125 millió eurós humanitárius segélyt jelentett be a palesztinok számára

A közel-keleti humanitárius helyzet romlása miatt az Európai Bizottság még ez évben 125 millió eurós segélyt bocsát a palesztin nép rendelkezésére, amely a Gázai övezetben és Ciszjordániában működő humanitárius szervezetek munkáját fogja segíteni - jelentette be pénteken a brüsszeli testület.

A támogatást az életmentő sürgősségi segítségnyújtásra, valamint az alapvető szükségletekhez való hozzáférés helyreállítására lehet felhasználni.

A humanitárius segítségnyújtás a legkiszolgáltatottabb csoportok védelmét, a pszichoszociális támogatást és a krízishelyzetben történő oktatást is prioritásként kezeli.

Az EU által finanszírozott humanitárius projektek oltalmazó szolgáltatásokat - például jogi segítségnyújtást vagy anyagi támogatást - nyújtanak az izraeli telepesek erőszakos cselekedeteinek áldozatul esett ciszjordániai palesztin közösségek számára is - olvasható a testület sajtóközleményében.

A napról napra súlyosbodó gázai humanitárius válságra válaszul a bizottság azonnal mozgósította vészhelyzeti eszközeinek széles skáláját.

Összesen 30 humanitárius légi hidat szerveztek, és már ezer tonna segély jutott el a gázai rászorulókhoz. A Hamász palesztin iszlamista szervezet október 7-i terrortámadását követő teljes körű katonai művelet, valamint az izraeli hadsereg gázai ostroma az övezet 2,2 millió lakosa számára katasztrofális szintre emelte a már így is súlyos humanitárius helyzetet - hívta fel a figyelmet az Európai Bizottság.

Felvette az EU a Hamász két katonai vezetőjét a terrorizmus elleni küzdelmet szolgáló szankciós jegyzékbe

A terrorizmus elleni küzdelem jegyében, a Hamász palesztin iszlamista szervezet Izrael ellen október 7-én elkövetett támadására válaszul az Európai Unió Tanácsa úgy határozott pénteken, hogy a Hamász katonai szárnyának két vezetőjét felveszi a terrorszervezetek tagjait, valamint a velük összeköttetésben álló természetes vagy jogi személyeket és szervezeteket felsoroló jegyzékébe.

A tanács pénteki tájékoztatása szerint az intézkedések Mohammed Deifet, a Hamász katonai szárnyának, az Izzedín al-Kasszám Brigádoknak a vezetőjét és helyettesét, Marván Isszát célozzák. A jegyzékbe vettek komoly és folyamatos fenyegetést jelentenek a regionális és nemzetközi stabilitásra - emelték ki.

Mostantól így az EU-ban tizenhárom emberrel és huszonegy terror- vagy a terrorizmust támogató szervezettel szemben alkalmaznak korlátozó intézkedéseket, amelyek között pénzeszközök és egyéb bevételek befagyasztását kimondó rendelkezések, valamint a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos intézkedések szerepelnek. Sem közvetlenül, sem közvetett módon nem bocsátható a szervezetek és vezetőik rendelkezésére semmilyen pénzeszköz, pénzügyi eszköz vagy gazdasági forrás.

A jegyzékbe vétel kritériumai között szerepel az, hogy az érintettek ellen elmarasztaló ítélet szülessék terrorcselekmény végrehajtása vagy ilyen jellegű cselekmény kísérlete, illetve elősegítése miatt indított büntetőeljárás során.

Az Európai Unió 2016 szeptembere óta fogad el önálló korlátozó intézkedéseket az Iszlám Állam és az al-Kaida terrorszervezettel, valamint a velük kapcsolatban álló személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben. Az uniós szankciórendszer független, de kiegészíti azt a rendszert, amely lehetővé teszi a szankciók ENSZ-szintű elfogadását.

Német külügyi szóvivő: addig nem lesz tartós béke, amíg a Hamász a Gázai övezetből támadhat

Addig nem lehetséges a tartós béke biztosítása a Közel-Keleten, amíg a Hamász palesztin iszlamista szervezet folytatni tudja a Gázai övezetből indított támadásait - jelentette ki pénteken a német külügyminisztérium szóvivője.

Berlini sajtótájékoztatóján a szóvivő hangsúlyozta: támogatják, hogy "további tűzszüneteket" tartsanak a konfliktus övezetében.

Izraelt a Gázai övezet déli részén élő civil lakosság további szenvedésének elkerülésére és a nemzetközi humanitárius jog betartására szólította fel.

A Hamász szerint több izraeli katonát megöltek az egyik túszmentési kísérlet visszaverésekor

A Hamász fegyveres szárnya pénteken azt állította, hogy visszaverte az izraeli különleges erők egyik túszmentési kísérletét a Gázai övezetben, és egy fogoly és több izraeli katona is életét vesztette.

Az Ezzedin al-Kasszam Brigádjai Telegramon közzétett nyilatkozatában azt mondta, hogy harcosai észrevették a különleges erők mentési kísérletet végrehajtó egységét, megtámadták őket, több katonát megöltek és megsebesítettek. Az incidens helyszínét nem pontosították.

Egy izraeli katona egy felfegyverzett APC (fegyveres személyszállító) mellett sétál Dél-Izraelben, a Gázai övezet határa közelében 2023. november 30-án

Fotó: Gil Cohen-Magen / Forrás: AFP

A terrorszervezet közleménye szerint a túszmentési kísérlet során meghalt a túszként fogva tartott. 25 éves Szaar Baruh izraeli katona. Az Izrael által az elhurcoltakról közzétett listán szerepel egy Szahar Baruh nevű 24 éves izraeli diák neve is, akit október 7-én hurcoltak el otthonából a terroristák.

Az izraeli hadsereg egyelőre nem nyilatkozott az ügyben.

Az izraeli hadsereg folytatja a harcot a Gázai övezetben és a libanoni határnál

Az izraeli hadsereg (IDF) a Hamász iszlamista terrorszervezet mintegy négyszázötven célpontját támadta a Gázai övezetben, és légicsapásokat mért Libanon izraeli határánál a Hezbollah síita milíciára

A Gázai övezetben tevékenykedő katonák mintegy 450 célpontot támadtak az elmúlt napon, támadó és rejtőzködő alagutak lejáratait, fegyvereket és más terrorista infrastruktúrákat keresnek és semmisítenek meg levegőből, a tenger felől és a szárazföldről.

Az övezet déli részén, Hán-Juniszban a szárazföldi egységek azonosítottak három terroristát, s egy drónnal kettőt közülük megsemmisítettek, majd a harmadik felfedte egy épületben bujkáló társai helyét, ahonnan rakétákkal az izraeliek elleni támadást tervezték. Ezután a szárazföldi egység a légierő repülőgépeivel együtt légicsapások sorozatával felszámolta a Hamász-osztagot.

Palesztinok túlélõt mentenek ki egy izraeli légicsapásban megrongálódott lakóház romjai közül a Gázai övezet déli részén fekvő Hán-Júnisz menekülttáborban 2023. december 7-én

Fotó: Mohammed Dahman / Forrás: MTI/AP

Az elmúlt napon az izraeli haditengerészet haderejével és precíziós fegyverzetével a Hamász infrastruktúráját lőtte a Gázai övezet közepén és déli részein, jelentős károkat okozva az iszlamista szervezet haditengerészetében és hírszerző egységeiben.

Az ENSZ közlése szerint csütörtökön a harcok ellenére 69 segélyszállító kamion és 61 ezer liter üzemanyag jutott be a Gázai övezetbe Egyiptom felől.

Újabb két izraeli tartalékos esett el a harcokban, egy 41 és egy 28 éves, az október 7-i terrortámadás után kitört háborúban mozgósított katona. A Gázai övezetben a szárazföldi hadjárat fegyverszünet utáni megújítása, múlt péntek óta az IDF 22 katonája vesztette életét, a gázai szárazföldi harcok megindítása óta pedig 93-an estek el.

Az IDF a Hezbollah több célpontját támadta Libanonban, köztük egy olyan helyet, ahonnan korábban Izrael területére lőttek, ahol a síita szervezet tevékenykedett, valamint egy megfigyelőállást. Két izraeli katonát könnyebben megsebesített egy, Izraelbe lőtt páncéltörő rakéta.

Csütörtök este az izraeli hadsereg szóvivője bejelentette, hogy drónnal megtámadtak egy fegyveres terrorista osztagot, amely be akart jutni Izrael területére a Dov-hegy térségében, a libanoni-szíriai-izraeli hármas határnál.

A palesztin egészségügyi minisztérium arról számolt be, hogy öt palesztin meghalt az izraeli biztonságiakkal folytatott tűzharcban Ciszjordániában, a Náblusztól északkeletre fekvő al-Farah menekülttáborban, amikor razziát tartottak terrorista gyanúsítottak letartóztatására.

Netanjahu: Bejrútot is kész lerohanni Izrael, ha a Hezbollah új frontot nyit

„Ha a Hezbollah úgy dönt, hogy totális háborút indít, saját kezeivel változtatja Bejrútot és Dél-Libanon – melyek nincsenek messze innen – Gázává és Hán Júnisszá” – figyelmeztette Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a libanoni síita szervezetet, ne indítson harmadik libanoni háborút Izrael ellen. A kormányfő azt követően üzent a Hezbollahnak, hogy Észak-Izraelben egy 60 éves férfi rakétatámadás áldozata lett.

Amerikai külügyminiszter: rés tátong a civilek védelméről szóló ígéretek és a valóság között

A civilek komolyabb védelmére szólította fel az amerikai külügyminiszter csütörtökön Izraelt a Gázai övezet déli részében ellen indított offenzívájával kapcsolatban, kiemelve, hogy még mindig „rés tátong” Izrael civilek védelmére tett ígéretei és a szárazföldi harc során történtek között.

Izraelnek továbbra is elsődleges fontossággal kell kezelnie a civilek védelmét

– jelentette ki washingtoni sajtótájékoztatóján Antony Blinken, nem sokkal David Cameron brit külügyminiszterrel folytatott tárgyalásai után.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter (k) távozik a szenátus zárt ajtók mögötti üléséről a törvényhozás washingtoni épületében, a Capitoliumban 2023. december 5-én

Fotó: Michael Reynolds / Forrás: MTI/EPA

Leszögezte továbbá,

rendkívül fontos a kommunikációs csatornák megőrzése annak érdekében, hogy az emberek tudják, hova és mikor tudnak menni, valamint világossá kell tenni azokat az idősávokat is, amikor lehetőségük van a mozgásra.

Hozzátette: biztosítani kell az élelmet, ivóvizet és egészségügyi felszerelést azokon a helyeken, ahol a civilek meghúzódhatnak.

Mint mondta, Washington erről rendszeresen egyeztet az izraeli féllel, a többi között Joe Biden is szóba hozta a nap folyamán Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetésén.

Blinken mellett Kamala Harris alelnök és Lloyd Austin védelmi miniszter is

nyilvánosan felszólította Izraelt, törekedjen a precízebb támadásra a Gázai övezet déli részén annak érdekében, hogy elkerülje a nagyszámú civil áldozatokat.

Mindazonáltal már újabb több száz palesztin halottról tudni a múlt péntek óta, miután az Izrael és az övezetet irányító Hamász iszlamista terrorszervezet közötti átmeneti tűzszünet véget ért.

Fehér Ház: Irán közreműködött a jemeni húszik támadásainak tervezésében és végrehajtásában

Az iráni Forradalmi Gárda közreműködött a jemeni húszi lázadók Izrael és a vörös-tengeri hajózási útvonalak elleni rakéta- és dróntámadásainak tervezésében, végrehajtásában és engedélyezésében – jelentette ki csütörtökön Jon Finer, a Fehér Ház helyettes nemzetbiztonsági tanácsadója a Colorado állambeli Aspenben rendezett biztonságpolitikai konferencián.

Úgy véljük, közük volt ezeknek a támadásoknak a megvalósításához, a tervezésben, a végrehajtásban, az engedélyezésben és ezek támogatásában

– hangsúlyozta Finer.

A fehér házi illetékes beszélt a gázai övezeti háborúról is. Mint mondta, az Egyesült Államok nem adott határozott határidőt a radikális iszlamista Hamász ellen folytatott izraeli harci műveletek befejezésére. Kiemelte azt is, hogy amennyiben a háború most véget érne, úgy az iszlamista csoport továbbra is veszélyt jelentene.

Felhívta a figyelmet arra, hogy Washington szerint számos biztonsági célpont maradt Izrael számára a Gázai övezet déli részén.

