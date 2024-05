Hatalmas egyetértés volt az Európai Parlamenti frakciók csúcsjelöltjeinek vitáján abban, hogy folytatni kell a háborút – értékelt Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Dornfeld László, az AK vezető elemzője. (Ismert: a két igazi jobboldali pártcsalád nem vett részt a vitában.) A Renew Europe-nak, a liberális frakciónak a jelöltje az Európai Bizottság vezető posztjára konkrétan azt mondta: Putyin nem áll meg Kijevben, ezért nyernünk kell Ukrajnában! Azaz többes szám első személyben fogalmazott – hívta fel rá a figyelmet.

Szikra Levente, az AK vezető elemzője kiemelte: Ursula von der Leyenen, az újrázni szándékozó bizottsági elnökön kívül a vita többi szereplője teljesen ismeretlen volt a nagyközönség számára. Ez kiválóan szimbolizálja azt is, hogy mennyire elszakadt a valóságtól és az európai emberektől a brüsszeli elit - hangsúlyozta. És ezen nem változtat ez a látszatvita sem, mert

a résztvevők egymásra licitálva mondták el, hogy Brüsszelt kell erősíteni és a tagállamokat gyengíteni, valamint hogy Ukrajnát katonai és más módokon is támogatni kell

– tette hozzá Szikra Levente.

Dornfeld László elmondta azt is: Soros Györgynek óriási a befolyása Európában. Akárhányszor Brüsszelbe látogatott, ott mindig államfőknek kijáró keretek között fogadták, bár senki nem választotta meg semmilyen tisztségre. „Most a fia, Sanyika meg elment Kijevbe, és ott a legmagasabb rangú politikai és katonai vezetők számoltak be neki a hadi helyzetről. „Milyen olyan tisztséget tölt be, ami alapján ő ezeket az információkat megkaphatja? Beszámolnak a főnöknek arról, hogyan állnak a tervek?” – tette fel a kérdést.

Szikra Levente az önkormányzati választások kapcsán megjegyezte:

már Karácsony Gergelyék sem vitatják, hogy Gyurcsány Ferenc áll mögöttük.

Olyan plakátjaik vannak ugyanis kint, amelyen ott van Dobrev Klára, és ott áll mögötte Karácsony Gergely. „Legfeljebb akkor annyit vitatnak most a Fidesz állításából, hogy Gyurcsány Ferenc felesége előtt vagy mögött áll-e a főpolgármester” – jegyezte meg az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

Az Igazság órájának fenti adását itt nézhetik/hallgathatják meg: