Mindez persze nem csoda, hisz szakmunkásokra valamennyi ipari ágazatban kiemelt igény mutatkozik. Szakmunkás munkakörök a TatabanyaAllas.hu kínálatában is elő szoktak fordulni. Íme néhány példa a visszatérő hirdetésekre!

Villanyszerelő

Villanyszerelő álláslehetőségek már több alkalommal is előfordultak a TatabanyaAllas.hu kínálatában. Ezen állások kapcsán az alapvető feladatokat természetesen a tipikus villanyszerelői tevékenységek jelentették, beleértve az elektromos rendszerek telepítését, karbantartását, a hibaelhárítást, valamint a biztonságuk fenntartását. A villanyszerelői végzettség valamennyi esetben nélkülözhetetlen elvárásként fogalmazódott meg, ami mellett a releváns tapasztalat és a B kategóriás jogosítvány is gyakran megjelent követelményként.

Pék

Pék pozícióra vonatkozó munkalehetőség ugyancsak volt már elérhető a TatabanyaAllas.hu felületén. Egészen pontosan betanított pék-feladatok ellátására kerestek munkavállalókat, így a szakirányú végzettség nem feltétlenül volt megkövetelt, bár kétségkívül előnyt jelentett a kiválasztás során. Ezzel szemben viszont az önállóság, a megbízhatóság, a csapatmunkára való hajlandóság, a fizikai terhelhetőség és a többműszakos munkavégzés vállalása elengedhetetlen feltételként fogalmazódott meg.

Fodrász

Fodrász feladatok ellátására szintén kerestek már munkavállalókat a tatabányai állásportálon keresztül, méghozzá többször is. Az egyik ilyen hirdetés esetében lehetőség nyílt rész- illetve teljes munkaidős munkavégzésre is. Az elvárások között pedig olyan elemek szerepeltek, mint például a legalább 1-2 éves szakmai gyakorlat, a nagyfokú önállóság, továbbá a precíz és lelkiismeretes munkavégzés képessége.

Tehergépjármű szerelő

Végezetül egy korábban megjelent tehergépjármű szerelői pozíciót is érdemes példaként megemlítenünk, ahol is az alapvető feladatokat a gépjárművek színvonalas és gyors javítása, időszakos szervizelése és karbantartása jelentette. Ezenkívül a feladatok részét képezte többek között a gumiszerelés és centrírozás, a felmerülő hibák és problémák feltárása, továbbá az alkatrészigények jelzése is.

A munkakör betöltéséhez pedig autószerelői képesítésre, B kategóriás jogosítványra és több éves tapasztalatra is szükség volt. Emellett a személyes tulajdonságok kapcsán az önállóság, a problémamegoldó- és feladatcentrikus hozzáállás, illetve a fizikai terhelhetőség bírt kiemelt fontossággal.