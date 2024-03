Sajnos gyakran még a fokozott odafigyelés ellenére is elkövethetünk egy-két bakit, amivel utat engedhetünk ezeknek a vírusoknak és baktériumoknak. Nézzük, melyek azok a leggyakoribb hibák, amelyek miatt akár meg is betegedhetünk.

Nem megfelelő kézmosás

Az optimálisan elvégzett kézmosás a legjobb módja annak, hogy megszabaduljunk a mindennapokban ránk leselkedő kórokozóktól. Talán azt gondoljuk, hogy erre mindenki képes, de a tapasztalatok mégsem ezt mutatják, nézzük meg tehát, hogy mi a megfelelő módja a kézmosásnak!

Először nedvesítsük meg hideg vagy meleg folyó vízzel a kezeinket, és zárjuk el a csapot – a környezettudatosság jegyében. Ezután jön a szappanozás: habosítsuk fel az anyagot azzal, hogy összedörzsöljük a tenyereket! Ezután jöhetnek a kézfejek, az ujjak, az ujjközök és a körmök alatti rész! Az egész folyamatnak minimum 20 másodpercig kell tartania, de erősebb igénybevétel után érdemes hosszabban tisztogatni. Ha nem áll rendelkezésünkre szappan és víz, akkor használhatunk alkoholalapú kézfertőtlenítőt is, ami legalább 60% alkoholt tartalmaz.

Amennyiben erre nem figyelünk oda, és például bevásárlás vagy tömegközlekedésen való utazás után nem mosunk alaposan kezet, akkor könnyen elérhet minket valamilyen vírusos megbetegedés, megfázás vagy gyomorbetegség is.

Ritkán mosott törölközők

Mostanra több tanulmány is rámutatott, hogy a törölközőnk több baktériumot hordozhat, mint amennyi egy WC-ben található – ez elsőre sokkoló megállapítás lehet, pedig ha belegondolunk, nem is annyira meglepő. A törölközők sok vizet szívnak magukba, és egy-egy használat után még órákig nedvesek maradnak, így tökéletes táptalajt biztosítanak a nem kívánt baktériumoknak. Éppen ezért a törölközőszetteket – amiket kéz- vagy arctörlésre, a testünk, illetve a hajunk szárítására használunk – minimum minden harmadik használat után ki kell mosni. Ha pedig edzés után használjuk az adott darabot, akkor rögtön mossuk ki!

Talán nem is gondolnánk, de egy piszkos törölköző körömgombát, intim gombás fertőzést, lábgombát és szemölcsöket is okozhat. Sőt: ha valakivel megosztjuk a törölközőnket – amit soha nem szabadna megtenni! –, akkor akár hepatitist vagy nemi úton terjedő betegségeket is kaphatunk.

Azt se feledjük, hogy néhány évente érdemes teljesen új törölközőszetteket vásárolni. Onnan tudhatjuk, hogy eljött a váltás ideje, hogy a darabok már nem itatják fel megfelelően a vizet.

Az ágyneműkre sem figyelünk eléggé

A túl hosszú ideig – akár hónapokig – ki nem mosott ágyneműk baktériumok, gombák, poratkák és más kórokozók otthonává válnak. A helyzet pedig egyre gyorsabban fog romlani, mivel ezek a baktériumok igen gyorsan szaporodnak. Amennyiben nagyon elhanyagoljuk a dolgot, akkor akár Staphylococcus-fertőzésekkel is szembe kellhet majd néznünk. Ha egy ilyen fertőzés bejut a véráramba, akkor akár vérmérgezést vagy toxikus sokk szindrómát is okozhat! Mossuk ki az ágyneműt hetente, de minimum kéthetente magas hőfokon!

Rendszertelen fogmosás és fogselymezés

Ha nem figyelünk oda arra, hogy naponta minimum kétszer alaposan megmossuk a fogainkat, illetve emellett fogselymezzünk is, komoly problémákkal nézhetünk szembe. Először duzzadt, vérző fogínyt és kellemetlen leheletet tapasztalhatunk, majd idővel fogszuvasodás, aztán pedig fogágybetegség alakulhat ki. A parodontitis pedig veszélyes állapot, mivel nemcsak a fogak kihullását eredményezheti, de a gyulladás a testünk többi részére is átgyűrűzhet. Ma már egyre több kutatás létezik, ami összefüggést fedezett fel az ínybetegségek, illetve az olyan egészségügyi problémák között, mint a szívbetegség és a cukorbetegség.

Nem higiénikus fésűt használunk

A fésűkben és hajkefékben felgyűlik a hajból származó olaj, a bőrrészecskék, a hajápolási termékek maradványai és persze az ezekkel érkező baktériumok is. Ezek újraszennyezik a fejbőrt és a hajat, így az hamar zsírossá, koszossá válik – és ez még nem minden. A hajszálak tövébe kerülő kórokozók eltömítik a pórusokat és könnyen gyulladáshoz vezethetnek, ami az egészséges fejbőrt is problémássá teszi. Éppen ezért érdemes rendszeresen samponos vízzel kitisztítani a hajunkhoz érő eszközöket!

Hibásan használjuk a fültisztító pálcákat

A legtöbben fültisztító pálcikákat használnak a fülek megtisztítására, azt viszont sokan nem tudják, hogy ezeket csak a külső hallójáratban szabad használni, a belső részeken tilos alkalmazni! Ha ugyanis ezt tesszük, azzal a felesleges viasz benyomódik a dobhártyához, ami több kárt okoz, mint hasznot. Megsérülhet a dobhártya, ami miatt akár halláskárosodást is elszenvedhetünk. A fültisztítást egyszerűen vízzel végezzük, pamut törölközővel töröljük ki a belülről kifolyt felesleget, vagy vásároljuk speciális fültisztító készítményeket!