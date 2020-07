Forró nyári Shopping Day!

Vásárolj július 14-én akár 60% kedvezménnyel!

Idén is igyekszünk felforrósítani a nyári hangulatot, hiszen a július 9-12. között tartó Glamour-napok után kedden ismét Shopping Day az Agria Parkban! Július 14-én, akár 60% kedvezménnyel vásárolhatsz az Agria Park megjelölt üzleteiben!

Ha eddig még nem tetted volna meg, itt az ideje, hogy beszerezz mindent, amire szükséged lehet még ezen a nyáron. Nem számít, hogy városi barangolás, vízparti fürdőzés vagy egy nyáresti buli, a Shopping Day-en kedvezményesen szerezhetsz be mindent ezekre az alkalmakra, így semmilyen helyzet nem érhet váratlanul!

Már csak egy jó könyv hiányzik a nyaralásra? Ne aggódj, az Agria Parkban azt is be tudod szerezni. És ha órát, ékszert, játékot vagy más kiegészítőt keresnél? Akkor is jó helyen jársz, ráadásul ezen a napon még kedvezményesen is juthatsz hozzá egyes termékekhez!

Várunk téged július 14-én, kedden az Agria Parkban, a kedvezményes vásárláshoz pedig hozd magaddal a kuponokat, melyeket letölthetsz az Agria Park weboldaláról (http://agriapark.hu/shopping-day.php), vagy kivághatsz az Egri Magazin júliusi számából. De ha a kuponok otthon maradnak, az sem baj! Egyszerűen kinyomtathatod őket a bevásárlóközpontban található digitális Információs Terminálokról is!

További részletek: www.agriapark.hu