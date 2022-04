Az Egyesült Királyság kutatói szerették volna megtudni, hogy az utcai lámpák fénye vajon milyen hatással vannak a bűnözésre. Tanulmányaik eredményei láttán minden bizonnyal sokan felvonják majd a szemöldöküket. A tudósok teljesen ellentmondóan azt találták, hogy a járművekkel kapcsolatos lopások száma csökkent, amikor éjfél után lekapcsolták az utcai lámpákat – olvasható az Origo cikkében.

Az Egyesült Királyságban néhány éve a helyi hatóságok úgynevezett részéjszakai világítást vezettek be egyes városi és vidéki lakossági utakon. Ezeken a helyeken éjfél után automatikusan kikapcsolnak az utcai lámpák, amikor nagyon kicsi a forgalom.

Az ötlet az energiaköltségek megtakarítása és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése miatt született, de a helyi lakosság nem volt túl boldog. Érhető módon biztonsági aggodalmaiknak adtak hangot. A London School of Hygiene and Tropical Medicine és a University College London, az UCL kutatói ezért megvizsgálták a bűnözés és az éjszakai világítás kapcsolatát. Tanulmányuk során háromféle utcai világítást vettek górcső alá. A részéjszakai világítást, az éjfél utáni tompító fényeket, valamint az egész éjszaka folyamatosan égő erős fényeket. Még kisebb utcaszegmenseket és az ezekben jelentett bűnözői tevékenységet is nyomon követték, hogy megállapítsák, egy adott utca világításának változásai növelték vagy csökkentették-e a bűnözést más közeli utcákban. Az összegyűjtött adatok összességében 10 évet öleltek fel.

A Journal of Quantitative Criminology folyóiratban közzétett eredmények szerint azonban nem volt összefüggés az utcai világítás megváltoztatása és az erőszak vagy a lakásbetörések között. Ám amikor a kutatók a parkoló járművekből elkövetett lopásokat vizsgálták, meglepődve tapasztalták, hogy a bűnözés valóban visszaesett az éjszakai világítás bevezetése után. Kismértékben csökkent a gépjárműlopások száma is, de ezt a csökkenést statisztikailag jelentéktelennek ítélték.

A másik érdekes megállapítás az volt, hogy ahol az egyik utcában autókból elkövetett lopások történtek, ott a szomszédos, jól megvilágított utcákban is nőtt a bűnözés. Úgy tűnik, hogy az utcai világítás változásai eltolódást okoztak, mivel a bűnözés 50 százalékkal nőtt a legfényesebben megvilágított területeken, ami kompenzálta a sötét utcákban bekövetkezett lopások visszaesését. És bár nem minden lopást sikerült kiszorítani, de az éjszakai világítás megváltoztatása ténylegesen a bűnözés nettó csökkenéséhez vezetett.

Az ehhez hasonló kutatási tanulmányok segíthetnek abban, hogy jobban megértsük a bűnözési és biztonsági kérdéseket. A tanulmány eredményei arra utalnak, hogy az energiatakarékos közvilágítási adaptációk nem növelték a bűnözést a vizsgált utcákban

– mondta Lisa Tompson, aki a kutatást az UCL-nél végezte, de jelenleg a Waikato Egyetemen dolgozik.

Hozzátette, hogy ez nagyon biztató, de fontos megjegyezni, hogy nem jelenti azt, hogy a jelenség minden körülmények között így marad, ezért a világítás megváltoztatását körültekintően kell kezelni. Phil Edwards, a London School of Hygiene & Tropical Medicine docense és statisztikusa szerint előfordulhat, hogy a világítás éjfél utáni lekapcsolásakor az elkövetők úgy vélik, hogy a bűncselekmény elkövetésének költségei, például világítás használata gyanút kelthetnek a lakókban. Ezért is csökkenthetik a tevékenységüket.