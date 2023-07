A záró nyolc perc újabb amerikai ötméteressel indult, Vogel azonban megbabonázta Daubét, aki a felső lécre lőtt, a túloldalon viszont érkezett Nagy Ádám, aki akcióból talált be. A rivális Irving góljával fórból zárkózott, Német azonban centerből birkózta be magát, lövése pedig valósággal átvánszorgott a képzeletbeli gólvonalon. Az újabb amerikai büntetőhöz Bowen úszott oda, és megtörte a „Vogel-átkot”. Kimaradt magyar előny után Bowen értékesítette az amerikai fórt, de kiállítása alatt Varga Dénes is betalált.

Molnár Erik eldönthette volna végleg a meccset, egyedül úszott a kapussal szemben, de nagyon csúnyán elrontotta a helyzetet, a hálóőr szerelni tudta őt, a túloldalon pedig Hopper gólt lőtt. Kontra ítéletet magyar kiállítás követett – a kapitány Jansik pontozódott ki –, majd Németet is kiküldték, kettős előnyben pedig egy gólra jöttek fel az amerikaiak 89 másodperccel a vége előtt.

A bírók újabb kontrát fújtak, ezúttal Nagy Ádámot küldték ki hátul, az amerikai lövés azonban kapu fölé szállt. Az időmérőn 36 másodperc maradt, ráadásul emberelőnybe kerültek a magyarok, s bár Zalánki próbálkozása fölé ment, a megmaradt 12 másodpercben az amerikaiak már nem tudtak kapura lőni.