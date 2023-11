A Remény Farm Annája videóban számolt be arról az Instagramon, hogy a piros csibéket hiába várták, azok nem keltek ki. A probléma onnan ered, hogy a kakas nem tette a dolgát, így mennie kellett. A gazdasszony be is szerzett egy másik tollast az internetről, amit aranylánccal a nyakában, luxusautó és egy helikopter társaságában hirdettek. A fuxos kakast gyorsan házhoz szállították, így most keresik a hozzá leinkább passzoló nevet.