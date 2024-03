Jelentkezz most! 2 órája

5 tuti tipp, hogy bombaformába kerülj a Tündérszépek fotózása előtt

Továbbra is várjuk a jelentkezéseket a Tündérszépek országos szépségversenyre. A lányok saját portfólióval is jelentkezhetnek, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát a vállalkozó szelleműeknek. Amennyiben fotózásra jelentkezel, fontos, hogy a legjobb formádat mutasd.

Mint arról korábban már beszámoltunk, idén ötödjére indította útjára a Mediaworks Hungary Zrt. a Tündérszépek országos szépségversenyt, amelyre továbbra is jelentkezhetnek a Heves vármegyében élő, itt született vagy itt tanuló, 18. életévüket betöltött hölgyek. Érdemes nevezni a versenyre, hiszen az értékes nyeremények mellett hírnév is várja a résztvevőket. Edzéssel te is formába hozhatod magad a Tündérszépek fotózása előtt. Illusztráció

Forrás: Shutterstock Mielőtt a fotózásra jössz, nem árt ha bomba formába hozod alakodat. Akinek nincs ideje a munka vagy éppen az iskola mellett edzőterembe menni, az otthon is elvégezhet tuti edzésterveket. Laptársunk, a Kisalföld.hu öt tuti tippet gyűjtött össze ahhoz, hogy te is kirobbanó formában érkezz a hamarosan kezdődő fotózásra.

A csípőemelést gyakran használják a lányok, amivel a fenék, a comb és a csípő környéki izmokat is meg tudjuk mozgatni. Az egyik talán legmegerőltetőbb edzésforma a guggolás, amit sokan nem szeretnek. Az eredmény viszont kiemelkedő, amit elérhetsz vele. Ezzel a farizmokat, a vádli és a comb izmait, de a törzsedet is megmozgathatod. Aztán ott van a fekvőtámasz, aminek több variációját is elvégezhetitek. Ez a mozgásforma a legtöbb edzéstervben megtalálható, a professzionális edzéseknek is. Az iskolai testnevelés órákon mindenki utálta a négyütemű fekvőtámaszokat. Pedig minél többet csinálsz belőle, meglesz a hatása. Emellett ne felejtsétek el a hasprést sem, amit érdemes lassan csinálni, annál jobb eredményt érhetünk el. A legjobb tevékenység ami megmozgat, nem más, mint a futás. Szerencsére már az időjárás is tavasziasra fordult, így ha tehetitek, akkor irány a természet! Mindenképp figyeljünk oda, hogy milyen helyszínt választunk, és nem árt olyan helyen futni, ahol megfelelő, jó talaj van hozzá. Elsősorban füvön végezzük, vagy kialakított futópályákon. Aki viszont nem a szabad levegőn szeretni futni, szerezzen be magának otthoni futópadot, amit télen is gyakran használhat ahhoz, hogy fitten tartsa magát. A futás mellett pedig kerékpározhatunk is, amit ugyancsak nem kötelező a természetben végezni. Nevezz most, mielőtt betelnek a helyek! Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri. Komárom-Esztergom vármegye szépségei Vas, valamint Győr-Moson-Sopron hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. A regionális előválogató április 8-án indul. NEVEZZ MIELŐBB, mert a regionális fordulóba legfeljebb ötven hölgy juthat be. A zsűrizés a jelentkezéssel együtt indul!

