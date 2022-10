Mindkettő az átlagunk hatvan százalékát termette. A kukorica idei hozama viszont csak szűk harmada a sokévi átlagunknak. Így aztán a gabona ára hiába több mint duplája a két évvel ezelőttinek, ha a termés messze elmarad attól, meg a költségek is emelkedtek. A tavalyi évre szükséges műtrágyát még 2020 őszén vettük, akkor tonnánként hatvanezer forintért. Most ugyanaz a műtrágya négyszázezer forint körül mozog. Típustól függően lehet felette és alatta is az ára. Régen naponta kopogtattak a kereskedők, hogy vegyük meg, most nekünk kell kilincselni, hogy van-e? A mezőgazdasági gépek tekintetében, lehet bár német egy gép, ha a gumit mondjuk Indiából szerzik be hozzá, esetleg az oroszoktól, ukránoktól. Ha nem kapnak, az oroszoktól például a szankciók miatt, keresniük kell egy másik beszállítót, de az időbe, pénzbe telik, és bizonytalan lesz a szállítás. Traktort már hat hónap helyett egy évre szállítanak, s közben jócskán felment az ára is – foglalta össze a kompolti gazda.

Besenyei András úgy véli, nagy kérdés az, hogy ha egy végtermék a duplájába kerül, melyik bank ad ugyanannyi termékre kétszeres hitelt. Ráadásul esetleg azoknak, akik eddig is kölcsönből finanszíroztak. Mint mondta, ettől persze a hitelkamatok is emelkednek. A kompolti gazda szerint kritikus év következik. Ezt az évet még kibírták a gazdálkodók, de akinek nincs tartaléka, az a következőt már nem biztos, hogy túléli.