Idén januárban a foglalkoztatók összesen 13,8 ezer üres álláshelyet jelentettek be országosan, melynek 16 százalékához igényeltek támogatást. A legtöbb új munkaerőigény a főváros, Pest és Bács-Kiskun vármegye területére koncentrálódott, Heves megyében csupán 165 új álláshelyet kínáltak a foglalkoztatók. Ez fele, harmada az előző évinek, illetve decemberinek. Hevesben az elmúlt években folyamatosan halmozódott a kínálatban szereplő üres állások mennyisége, az utóbbi hónapokban meghaladta a négyezret is. Ezek közül bő ezerháromszázat most kivett a nyilvántartásból a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat.