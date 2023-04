A gyümölcsösök esetében az őszibarackfákat rügyfakadás után már fertőzheti a tafrinás levélfodrosodás. A virágzás időszakában a moníliás virág- és hajtáspusztulás fenyegeti főként a csonthéjasokat, de újabban már az almástermésű fákat is. Az alma- és körtefákat ebben az időszakban már a varasodás is veszélyezteti, amely esetében a fertőzés létrejöttéhez huzamosabb ideig tartó nedves levélfelület is szükséges. A körte néhány napon belül, az alma akár egy héten belül virágozhat.