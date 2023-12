Az egyik idei elismert vállalkozó Koletán Gergely, a ChiliYard tulajdonosa. Hatalmas meglepetésként érte a díjazás, idő kellett neki ahhoz, hogy tudjon vele azonosulni.

- Nem tartom magam kifejezetten nagyon sikeres vállalkozónak, csinálom a dolgomat, de egy ilyen elismerés hatalmas büszkeséget és lendületet ad. A vállalkozásomban csípős és nem csípős szószokat készítünk saját termesztésű chilipaprikából, 2017 óta. Belevágni könnyű volt, hiszen a hobbim fordult át vállalkozássá. Mindig nagyon szerettem csípős szószokat, éltem Írországban, ahol közelről megismerkedtem a "csípős kultúrával". Itthon éreztem egy kicsi piaci rést, hiányt ezekből az ízekből, és elkezdtem magamnak készíteni őket. Azóta bővítjük a szortimentet, próbálunk mindenkinek megfelelő, finom ízeket varázsolni az asztalra – fejtette ki Koletán Gergely.

Fölidézte, a konyhából, egy bableveses fazékkal indult a történet, most pedig már a harmadik üzembe költöznek. Jelenleg 240 négyzetméteren dolgoznak hárman, de a létszámot bővíteni kell. Retailben is bent vannak a termékek, szerinte elég szép fejlődési görbét értek el, s remélik, ez még csak a kezdet.

- Külföldön is nagy az igény a csípős szószokra, amelyek fogyasztói kultúrája ott elterjedtebb, bár az utóbbi 5-10 évben fejlődött a magyar piac is. A mi termékeink is kaphatóak külföldön. Az internet nélkül lehetetlen boldogulni a mai digitális világban, egyik legfontosabb lábunk a webshopunk, de offline is árusítunk rendezvényeken, vásárokon, fesztiválokon, kiállításokon, valamint boltokban. A szívemhez is legközelebb áll a netes kereskedelem és a marketing tevékenység, ott vagyok legközelebb a vásárlókhoz – fogalmazott Koletán Gergely.

A cégvezető a terveiről elárulta, álma, hogy mindenki asztalára minőségi chilis termékek kerüljenek, ezért szeretne bővíteni, nem csak nagyon csípős, hanem ízes termékekkel is. Ismert névvé szeretné tenni a Chiliyardot és szeretne külföldön is terjeszkedni.

Ocela Tibor a 4 Évszak Mátra kft. ügyvezetőjeként vehette át az elismerést. Megtisztelőnek tartja a kitüntetést és hálás a jelölésért.

- Igazi elismerés a vállalkozóknak az ilyen jutalom, mert ritkán ismerik el a vállalkozókat ilyen jellegű díjakkal. A vállalkozó úgy van trenírozva, hogy nem várja ezt el, annak örül, ha minden rendben megy. Ritkán veregetik meg a vállát, úgy gondolják, elég neki az üzleti siker – mondta Ocela Tibor.

Felidézte, hogy a gimnázium után vágott bele vállalkozásba és egyetemi évei alatt is csinálta, később pedig főállás mellett tevékenykedett. Öt-hat éve engedte el a főállását. Szerinte a vállalkozást sokkal hatékonyabb teljes állásban csinálni, több idő jut rá és az ember produktívabb tud lenni, egy dologra tud fókuszálni. Ő is mindenhol igyekezett megállni a helyét, de főállású vállalkozóként érdekesebbnek tartja a munkát, úgy érzi, megtalálta magát a szakmában.

- Mindig biztonságot ad a főállás, a generációmnak is betudható, mi úgy szocializálódtunk, hogy legyen egy főállás, és mellette próbáljunk meg vállalkozni. Volt időszak, amikor nem volt idő rá és váltani kellett. Ez befolyásolja a mindennapokat, hiszen sok emberért felelünk, ez izgalmas. A vállalkozói lét egy életforma, nem mindenkinek való, valakinek pedig nagyon is – hangsúlyozta Ocela Tibor.

Tevékenységével kapcsolatban elmondta, a turizmus teljes ágazatát viszi, foglalkozik szállással, hotelekkel, vendéglátással, korábban logisztikával, a legfőbb dolog azonban a csapatépítés, rendezvényszervezés.

- A covid előtt hatalmas volt iránta az igény, most pedig még nagyobb. Változó, mely területnek van nagyobb igénye rá. Jelenleg az ország egyik legnagyobb csapatépítő cége vagyunk, mátrai központtal. Nagy potenciál van a Mátrában, sokat fejlődött a térség. Felújítás miatt rengeteg szálloda fog bezárni, ez új lehetőséget jelent arra, hogy egy-két éven belül még több turista jöjjön a Mátrába – osztotta meg várakozásait Ocela Tibor.