- A korábbinál lanyhább érdeklődés egyik oka, hogy a jelenlegi pályázathoz önrész szükséges, ami viszonylag komolyabb műszaki tartalom esetén akár kétmillió forint is lehet, már csak azért is, mert a beruházást drágítja a termelt energia tárolásához szükséges akkumulátorcsomag. Másrészt a most beruházók már automatikusan a kedvezőtlenebb úgynevezett bruttó elszámolási rendszerbe kerülnek – magyarázta Rostás Ákos.

A korábbi pályázattal voltak negatív tapasztalatok, volt, aki két éve adott be pályázatot, és még nem mozdult az ügye, volt aki csak előleget kapott, ami nem volt elég a beruházásra, a végszámla kiállításáig kevesen jutottak el. Lényegében a napelemes cégek előfinanszírozzák a beruházásokat, a kivitelezők kis lépésben haladnak.

Az akkus pályázaton kívül most szinte csak olyan megrendelők vannak, akik még a régi – szaldó elszámolás alá eső - engedélyük alapján ruháznak be, önerős új napelem telepítő magánszemély alig van. A cégeknél más a helyzet, a magasabb áramárak miatt lerövidült a megújuló energiás beruházások megtérülési ideje, jó befektetést jelent azoknak, akik el is fogyasztják a megtermelt villamos energiát.