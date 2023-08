Portálunk is felhívta a figyelmet arra szombaton reggel, hogy a hőség mellett zivatarok is lehetnek Hevesben. Délután már arról számoltunk be, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat narancssárga, azaz másodfokú riasztást adott ki felhőszakadás miatt Heves megye két járására, az egrire és a füzesabonyira aznap délután.

Demecs Norbert Heves vármegye nagykövete meg is örökített egy hatalmas, lecsapó villámot Füzesabony környékéről.

– Az Északi-Középhegységet ma “szépen” bedarálják a viharok…Lecsapó zivatar Füzesabony környékén augusztus 19-én - írta Facebook-bejegyzésében a nagykövet.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)