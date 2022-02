A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának a vezetője, Kocsis Irén Mária rendőr alezredes hétfőn a Heves Megyei Rendőr-főkapitányságon tartott tájékoztatást az utóbbi időben elterjedt csalásokról. Mint arról beszámoltunk, a legújabb trend, hogy a csalók banki alkalmazottnak, leggyakrabban banki ügyintézőnek kiadva magukat, telefonon hívják fel a kiszemelt áldozatokat és különböző ürügyekkel igyekeznek őket rávenni, változtassák meg a pénzforgalmi határokat, adják ki bankkártyájuk adatait vagy telepítsenek vírusirtónak mondott kártékony alkalmazásokat.

Kérdésünkre a szakember elmondta, az áldozatok kiválasztásában nem fedezhető fel minta, tehát bárki, bármikor sorra kerülhet.

Mindezeken túl az új módszer mellett nagyon is élnek a csalók régi, jól bevált trükkjei is: az unokázós csalások is futnak, de továbbra is próbálkoznak nyeremény ígéretével pénzt szerezni hiszékeny emberektől. Elektronikus levélben vagy telefonon értesítik a kiszemelt áldozatot arról, hogy nagyobb összegű pénz vagy ajándék lehet az övé, azonban ennek az átvételét különféle feltételekhez kötik, ehhez pontos instrukciókat adnak neki. Leggyakrabban megadnak egy számlaszámot, amire utalnia kell, esetleg a netbankjába kell belépnie, vagy egy pénzkiadó automatához irányítják.

Továbbra is gyakoriak a mobilra érkező szöveges üzenetek, amelyek csomagküldő cégek követési linkjének álcázott adathalász oldalra vagy programokra mutatnak.

– Semmiképpen ne kattintsanak ezekre, ahogy a gyanús, szolgáltatói üzenetnek álcázott e-maileket is ellenőrizzék mielőtt rájuk kattintanak! – hangsúlyozta az alezredes. – Az e-mail-cím gyakran árulkodó, látható, hogy nem az adott szolgáltatóé. Még mindig nem ritka, hogy mások adataival közvetve okoznak kárt, ezért mindig figyelni kell arra, hol adják meg azokat. A csalók ugyanis ezekhez hozzájutnak, és többnyire nagy értékű műszaki cikkeket vásárolnak részletre, ezt utána nem fizetik meg. A sértett pedig ezekről sokszor már csak akkor szerez tudomást, mikor a végrehajtótól érkezik az értesítés, hogy a saját vagyontárgyait foglalják le a tartozás fejében.

Internetes vásárlás

Továbbra is veszélyeket rejthet az internetes vásárlás, az online piactér. A csalók leggyakrabban a Jófogáson bukkannak fel, de a Facebook Marketplacen is jelen vannak. Jellemző, hogy az áldozat előre fizetéssel vásárol vonzó, áron aluli, alig használt terméket, ám az sosem érkezik meg, vagy nem azt kapja, amiért fizetett.

Mindig igyekezzenek személyesen is kapcsolatba lépni az illetővel, győződjenek meg a hitelességéről. A legjobb, ha nem utalnak előre, csak a termék érkezését követően fizetik ki azt

A vásárlásokkal annak is fennáll a veszélye, hogy nem biztonságos fizetési oldal lopja el a kártyaadatokat. Ezért fontos, mindig bizonyosodjanak meg a webáruházak megbízhatóságáról, és ellenőrizzék, milyen oldalra írják be bankkártyáik adatait. Biztonságos a Paypal, a Simplepay. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet folyamatosan nyomon követi az ilyen típusú eseteket és ha szükséges, riasztásokat ad ki. Kocsis Irén Mária elmondta, az összes internetes csalás lényege az adathalászat. Javasolta, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság Internet tudatosan – online is biztonságban Facebook-oldalát kövessék.