Dr. Igyártó Gyöngyi ügyvéd portálunkkal azt közölte, hogy a mostani megismételt eljárásban is elsőfokú határozat született. Valószínűleg a pervesztes magyar állam fellebbezést nyújt be, mint ahogyan a korábbi két nyertes döntést is megfellebbezte. Ezekben is személyenként 40 millió forintos kártérítést ítélt meg a bíróság. Az eljárásokban május 10-én várható újabb, másodfokú tárgyalás.