Nagy Csaba, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, az április 28-i pontszerző bajnokságot a Magyar Rendészeti Sportszövetség, az Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület és a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közösen rendezte meg a Bükk-hegység lábánál elhelyezkedő, festői szépségű településen, ahol a Felsőtárkányi-tó partján alakították ki a versenyközpontot.

A versenyt a Magyar Atlétikai Szövetség szabályai alapján bonyolították le, negyvenkét szervezettől érkeztek versenyzők a helyszínre az ország minden részéből. Az esemény a Katasztrófavédelem Központi Zenekarának ünnepélyes megnyitójával vette kezdetét, majd Csontos Ambrus tűzoltó dandártábornok, megyei katasztrófavédelmi igazgató köszöntötte a sportolókat, azután Szántósi Rafael polgármester üdvözölte a jelenlévőket, és bemutatta a település múltját a jelenlévőknek. A versenyt dr. Varga Péter rendőr dandártábornok, Fejér megyei rendőrfőkapitány, a Magyar Rendészeti Sportszövetség ügyvezető elnöke nyitotta meg.

A bajnokságra a belügyminisztériumban és belügyi szerveknél dolgozók, valamint a BM oktatási intézményeiben tanulmányokat folytatók közül csaknem ötszáz résztvevő érkezett, a futás szerelmesei különböző korcsoportokban két, három, négy és hat kilométeres távon mérethették meg magukat.

Mind a négy útvonal a Felsőtárkányi-tótól rajtolt és a sárga turistaösvényen haladt a Szikla-kilátó elágazójáig. Innen a különböző távokat teljesítő versenyzők más-más nyomvonalon, jelölt turistaösvényeken és erdei utakon futottak, végig középhegységi terepen, helyenként jelentős szintkülönbséggel, a futók dolgát több helyen mély vízátfolyások és kidőlt fák is nehezítették. Az útvonalak az utolsó fél kilométeren ismét összeértek, a versenyzők a Tárkány-patak mellett kijelölt, helyenként szűk és köves kék jelzésű tanösvényen haladtak be a célba. Az időjárás kegyes volt a sportolókhoz, mert, bár hajnalban esett az eső, mire elrajtoltak, a feltámadó szél kiszárította a talajt annyira, hogy ideálisak lettek a körülmények a futáshoz. A résztvevőket csapatuk tagjai és kísérőik hangosan kiabálva buzdították, sőt,

a házigazda Heves megyei katasztrófavédelem egyik munkatársa azzal lepte meg a versenyzőket, hogy a pálya legmagasabb pontján egy hatalmas dobbal adta meg a ritmust.

Az eredményhirdetésen a katasztrófavédelem díjait, köztük a főigazgató különdíját Tanka László tűzoltó ezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület alelnöke és Plachi Péter tűzoltó ezredes, megyei katasztrófavédelmi igazgatóhelyettes adta át a szervezet versenyzőinek. A belügyminisztérium versenyzőinek pedig Menczel Gusztáv, a tárca személyügyi helyettes államtitkárságának főtanácsadója adta át a díjakat.

A verseny szervezői törekedtek arra, hogy minden érkezőnek életre szóló élményben legyen része. A tó partján a versenyzők kedvezményesen látogathatták meg a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság „Karszt és élővilága” kiállítását, amely interaktív és játékos módon szemlélteti a környező állat- és növényvilágot, emellett aki akarta, kipróbálhatta a Bükk-hegység első via ferrata (vasalt út – olyan hegyi út, amelyen előzetesen felszerelt létrák, lépcsők, hidak és fémkábelek segítik az előrehaladást) útvonalát is. Akik pedig önzetlenül segíteni szerettek volna, azok vért is adhattak a rendezvényen.