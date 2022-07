A program pénteken és jövőhét csütörtökön is folytatódik, lényege, hogy a kerékpárok adatai egy biztonságos, a rendőrség számára is hozzáférhető nyilvántartásba kerülnek, ezáltal egy esetleges bűncselekmény esetén sokkal könnyebb felderíteni, hogy mi történt a biciklivel.

BikeSafe ingyenes kerékpár-regisztráció a Szmrecsányi Lajos Érsekkertben

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– A kerékpárok adatai egy biztonságos, a rendőrség számára is hozzáférhető nyilvántartásba kerülnek. Ezáltal a biciklik egy esetleges bűncselekmény esetén visszakereshetőek, könnyebb a felderítésük, valamint a tulajdonoshoz történő visszajuttatása is. A kollégánk rögzíti a kerékpár adatait – ilyen a szín, a típus, a gyártó, és a gyártási szám, jellegzetességek – majd fényképfelvételeket is készít róla – közölte a rendőrkapitányság portálunkkal.