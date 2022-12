A súlyosabb büntetéssel sújtott anya esetében – ha mentség nem is – magyarázat lehet a különleges személyiségzavara. A nő ugyanis a Münchausen-szindróma (Münchausen by proxy syndroma) személyiségzavar – ami azonban nem betegség (!) – minden jellemző vonását produkálta.

A büntetőper kimenetele szempontjából is meghatározó volt ezért a pszichiáter szakértők véleménye. A büntethetőség szempontjából ugyanis döntő jelentősége lehet annak, hogy az elsőrendű vádlottnál, J. Médeánál megállapított helyettesítő Münchausen-szindróma (Münchausen by proxy syndroma) betegség-e. Ezt a kérdést a tanács elnöke többször határozottan fel is tette, s ugyanilyen határozott válaszokat kapott a két igazságügyi pszichiáter szakértőtől, akik egyértelmű nemmel válaszoltak, és személyiségszerkezetként határozták meg a Münchausen by proxyt.