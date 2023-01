Most a Tények kérdezte meg a helyi lakosokat és a rendőrséget is az esetről. A kocsma be is zárt a megrongált tető miatt. Egy helyi lakos elmondása szerint gyakori a hasonló lopás, neki is ellopták a tartályát és a fűrészporos kályháját. Örül, hogy elfogták a tettest.

A rendőrök január 4-én otthonában fogták el a tolvajt, aki beismerő vallomást tett. Kifosztással és többrendbeli lopással gyanúsítják, hamarosan letartóztathatják.