– A kérésünkre a szolgáltató emberei a Duranda városrészben is intézkedtek. Itt is több esetben bukkantak áramtolvajokra, öt esetben jegyzőkönyv is készült. Azokon a helyeken, ahol épp nem tartózkodtak otthon, megszüntették az illegális rákötést. Az akcióval, mondhatni, teljes egészében megszűnt az áramlopás az érintett településrészeken. Az áramtolvajokkal szembeni küzdelem szélmalomharcnak tűnik, de látva az intézkedés eredményét, a jövőben gyakrabban kerül sor hasonló akcióra – részletezte Ferenczy Dániel.