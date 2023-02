Hazaérkezésük óta is elfoglaltak a kollégáik, február 14-én Novák Katalin köztársasági elnök személyesen fogadta a budapesti Sándor palotában a HUNOR tagjait is, az államfő a törökországi természeti katasztrófa során tanúsított áldozatos és emberfeletti munkájuk előtti tiszteletét fejezte ki ezzel a gesztussal. Az összes beavatkozó, segítő tűzoltó és önkéntes mellett, négy kollégájuk is példaként áll a Heves vármegyei katasztrófavédelem és a tűzoltóságok személyi állománya előtt.

Balra: Keskeny Attila, Jobbra: Kormos László

Forrás: HVMKI

Kormos László tűzoltó százados 2003 óta hivatásos tűzoltó Egerben, 2020-tól szolgálatparancsnokként irányítja az egyik 24/48-as, váltásos rendben dolgozó szolgálati csoport beavatkozásait és napi tevékenységeit. A HUNOR csapatnak 12 éve tagja, beosztása szerint az alpintechnikai egységben tevékenykedik, az Alfa csapatban végezte feladatait a kárhelyszíneken.