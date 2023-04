Dr. Polt Péter legfőbb ügyész zárszavában úgy értékelte, hogy a Heves Vármegyei Főügyészség ügyészi szervei a tavalyi évben talán még a korábbiaknál is kiválóbb teljesítményt nyújtottak. Szólt ugyanakkor azokról a nehézségekről is, melyek az utóbbi években az ügyészi szervezet egészét érintették, és érintik még ma is. Kiemelte, hogy az újabb és újabb kihívásokra az ügyészség a törvényesség és az időszerűség követelményeit szem előtt tartva, ugyanakkor a változtatások szükségességét felismerve nem csupán keresi, de jellemzően meg is találja a kreatív és innovatív válaszokat. Utalt az ügyészség rendelkezésére álló eszköztár szélesedéséről, melyek közül az adott ügy megoldását leghatékonyabban biztosítót kell alkalmazni. Hangsúlyozta, hogy az új jelenségekre adandó megfelelő válaszok nem csak a büntető, hanem a közjogi szakterületen is fontos követelménynek számítanak - közölte a helyettes sajtószóvivő ügyész.