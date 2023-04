2023-ban két kategóriában lehet pályázni, melyekre digitális fényképezőgéppel készített felvételek vagy digitális technikával készített szerkesztett képek, grafikák küldhetők be. Az elbírálás során a kategóriák külön-külön értékelésen vesznek részt, így ezt a beadandó képek elnevezésénél is meg kell különböztetni.

Pályázati kategóriák:

Időben kapcsolj! címmel a passzív biztonsági eszközök használata.

A passzív biztonsági eszközök használata a hétköznapokban, a biztonsági öv fontossága, szerepe a halálos kimenetelű balesetek megelőzésében, a közlekedési balesetek súlyosságának csökkentésében. Egy pályázó legfeljebb egy képpel pályázhat ebben a kategóriában.

Józanság = Biztonság címmel az ittas járművezetés veszélyei.

A mindennapi közlekedés során az ittasvezetés veszélyeit illetve a Zéró tolerancia elvének betartását kell hangsúlyoznia. Egy pályázó legfeljebb 1 képpel pályázhat ebben a kategóriában.

Pályázati feltételek:

A plakátpályázaton bárki részt vehet.

Pályázni kizárólag olyan fotóval vagy szerkesztett képpel lehet, amely más plakátpályázaton nem került benyújtásra, illetve nem ért el eredményt.

A pályázati alkotáson minden esetben kerüljön elhelyezésre a témának megfelelő szlogen („Időben kapcsolj!” vagy „Józanság=Biztonság”).

A pályamunka mellett a mellékelt, a pályázó által kitöltött pályázati adatlapot is el kell küldeni határidőre a [email protected] címre.

A pályázat értékelése:

A pályamunkákat egy négy tagú zsűri fogja értékelni. A zsűri döntése végleges, a döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. A zsűri fenntartja a jogot, hogy nem megfelelő számú vagy minőségű pályázat esetén kategóriákat ne értékeljen vagy több kategóriát összevontan értékeljen, esetleg további különdíjakat ítéljen meg.

A pályázaton való részvétellel a készítő a beküldött pályázati anyag határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogait a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére átruházza, amely magában foglalja a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre átruházhatóság jogát, valamint a 47. § szerinti – a mű átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. A mű többszörözése magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedését. A pályázó, illetve törvényes képviselője a pályamű beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy alkotása szakmai kiadványokban, oktatásokon vagy a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyilvános felületein szerepeljen vagy felhasználásra kerülhessen.

A pályázat díjai, eredményhirdetés:

Az „Időben kapcsolj!” és a „Józanság=Biztonság” kategóriákban a legjobb három pályázó oklevelet és vásárlási utalványt nyer (az I. helyezett 50 ezer forint, a II. helyezett 30 ezer forint, a III. helyezett 20 ezer forint értékben).

A díjátadóról a díjazottak elektronikus levélben értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatos bővebb információk:

Erdélyi Róbert c. r. alezredes

Telefon: +36 36/522-111/1014

E-mail: [email protected]olice.hu

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: police.hu.)