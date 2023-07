Egymást érik a többnapos fesztiválok vármegye szerte, most ért véget az Egri Bor Ünnepe, a hétvégén Makláron is Nyári Röfi Fesztivál várta a vendégeket. Ahhoz, hogy a szórakozás felhőtlen legyen, nem árt betartani néhány alapvető szabályt. Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője podcast-stúdiónkban jó tanácsokkal is szolgált illetve megtudhattuk tőle azt is, hogy az egri borünnep sátrait csak éber biztonsági szolgálat, illetve a rendőrségi kiérkezése óvta meg attól, hogy kipakolják. A helyszínen elfogták a besurranót, így a kár is megtérült.

Nem jártak viszont jól azok a férfiak, akik a kelleténél többet ittak a maklári falunapon. Összeverekedtek és egyikük olyan súlyosan megsérült, hogy jelenleg is kórházban gyógyul, másikuk ellen súlyos testi sértés miatt indult eljárás.

A podcastban ismét felhívta a figyelmet a szóvivő arra, hogy az előttünk álló hétvégén, július 15-én a Tisza-tónál rendezik meg a Bringázik a család vetélkedőt, amelyre akár még a helyszínen, Poroszlón is lehet majd nevezni szombat reggel.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap)