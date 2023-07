Recsken a Hunyadi utcát kétszer is elöntötte a fölöttük nyitott bányából lezúduló sár. Komolyabb esőzések voltak június 8-án és 23-án is, s mivel az Andezit Bau kőbányájának nyitása miatt a korábban erdős területen legyalulták a földet, valamint sáncot is képeztek belőle a terep szélén, azt a víz elmosta, az iszap pedig több házba is betört. A rendőrség korábban azzal indokolta, hogy nem vizsgálja az eseményt, mert a bánya engedélyt kapott a tevékenységre a hatóságoktól.