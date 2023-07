Az Emődi Rendőrőrs két körzeti megbízottja órákon és kilométereken át kutatott egy idős férfi után a Bükki Nemzeti Parkban, aki séta közben tűnt el múlt péntek éjjel. Több száz bokorba bevilágítottak annak kockázatával, hogy vadállatot is felriaszthatnak, de helyismeretüket és elszántságukat siker koronázta - adta hírül a rendőrség a hivatalos oldalán.

Nappal is vadregényesnek mondható a Kisgyőr és Bükkszentkereszt között Miskolc fölé kunkorodó, érintetlen erdőség. Ez a Pingyomhoz közeli, elhagyatott laktanyáról is elmondható, mert 33 év leforgása alatt a természet visszafoglalta az ötvenes években épült lőszerraktár-komplexumot, amely 1961–1990 között a légvédelmi tüzér technikai osztály Borsod-Abaúj-Zemplén megyei objektuma volt. A szándékosan fák közé emelt épületek még állnak, de az egykori tárolási és rakodási területek már felismerhetetlenek.

Július 21-én este fél 7-kor ezen keresztül indult erdei sétára egy középkorú nő az édesapjával, és mivel korábban is túráztak arrafelé, mondhatni, ismerték a járást. A 83 éves férfi a visszafelé úton azonban lemaradt, és szólt a lányának, menjen csak előre, ő pedig majd követi a Nyékládháza külterületén lévő hétvégi házukhoz. Telt-múlt az idő, lassan már alkonyodott, és a nőn úrrá lett a szorongás, ami egyre csak erősödött. Közelben lakó ismerősöknek telefonált, hátha az édesapja benézett valamelyikhez, és elbeszélgették az időt, de nem kapott róla hírt. Ekkor tárcsázta a segélyhívót - részletezi a rendőrség.

A kutatás helyszíne

Forrás: Police.hu

– Éjjel, 22 óra 50 perckor kaptuk a küldést, és a bejelentő nyékládházi ingatlanjánál találkoztunk az Avasi Rendőrőrs két szolgálatos járőrével. A tevékenységirányítóval egyetértésben úgy döntöttünk, helyismeretünk okán mi ketten kutatunk az erdőben, illetve az elhagyatott laktanya területén, a két avasi kolléga pedig helyben gyűjt adatokat – idézte fel Bányi Tamás főtörzsőrmester, Harsány körzeti megbízottja, aki szolgálatos járőrtársával, Nyeste Gábor főtörzsőrmesterrel, Bükkaranyos körzeti megbízottjával indult el a laktanya felé vezető ösvényen a sötét és fülledten meleg éjszakában.

Bányi Tamás főtörzsőrmester járőrtársával, Nyeste Gábor főtörzsőrmesterrel indult a férfi keresésére

Forrás: Police.hu

– Tervszerűen kutattuk át a nagy kiterjedésű objektumot. Zseblámpáinkkal az épületek mögé is bevilágítottunk, de az idős férfit nem találtuk – vette át a szót Nyeste Gábor. – Ezután a laktanya felől a Pingyom és Nyékládháza felé vezető ösvényeket jártuk be, és az azok közötti erdős-bozótos részeken is kutattunk. Mindenfelé pásztáztunk, a nagyobb bokrokba közelebbről is bevilágítottunk, és a legapróbb neszre is figyeltünk. Közben gyakran beszéltünk telefonon a bejelentővel, főleg, amikor keresztező ösvényhez értünk, hogy kiderítsük, korábban sétáltak-e arrafelé.