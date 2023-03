– Az a barnamedve, amit mi figyeltünk meg vadkamerákkal, már hosszabb ideje a Bükkben tartózkodik. Nem tudjuk, hogy ugyanaz a példány-e, mint, amit a Sajó mentén láttak – ezt már Cserkész Tamás, a Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület elnöke mondta a portálnak. – A kollégáimnak az a véleménye, hogy a korábbi, bükki kamerafelvételünkön egy hím medve látható, amely akár több tíz kilométerre is elkóborolhatott, tehát az egyezést elvileg nem lehet kizárni. A huzamosabb ideje a Bükkben tartózkodó, gyakorlatilag ott élő példányt, többször is megfigyeltük már kameráinkkal és a nyomait vadászok is látták. Mivel egyelőre a Bükkben nem tudunk medveszaporulatról, ezért a kirándulóknak nem kel tartaniuk a kéretlen találkozásoktól. A barnamedvéknek sokkal jobb a hallásuk, mint az embereknek és igyekeznek elkerülni a kirándulók társaságát.