A felújított épület átvételekor Zele Gábor állomásvezető köszöntötte a megjelenteket. Megfogalmazása szerint tavaly ünnepelték a káli állomás meglétének 30. évfordulóját, s ez alatt a három évtized alatt nem volt rá példa, hogy ekkora felújításban részesüljön ez a kis mentőállomás. Nagyon ráfért és szinte minden megújult, aminek ők nagyon örülnek. Köszönet illet mindenkit, aki részese volt, s külön is említette Barta József bajtársuk nevét, aki ma nem tud részt venni a kis ünnepségen, de nagyon sokat tett ezért a felújításért.

Dr. Kádár Balázs, régióvezető főorvos első szavai szintén a köszönetről szóltak. Köszönetet mondott a támogatóiknak: a polgármesternek, a főispán úrnak, a kollégáinak, a bajtársi közösségnek, a kivitelezőknek, mindazoknak, akik részt vettek ebben a munkában.

– Nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan történt ez az egész felújítás, számunkra is váratlanul, hogy ilyen ütemesen, ilyen gyorsan lezárult – fogalmazott, majd elmondta, hogy 256 mentőállomásról szolgáltat az Országos Mentőszolgálat egészségügyi ellátást, nyújt segítséget 365 napnak a 24 órájában folyamatosan. A hatékony működéshez az is kell, hogy a bajtársai, akik kivonulnak, olyan körülmények közül induljanak, ahol megfelelően tudnak felkészülni a kivonulásra. Megfelelően tudnak pihenni, olyan szociális körülmények között vannak, ami méltó ahhoz az egyenruhás szervezetben betöltött hivatáshoz, amit képviselnek. Ezért tartjuk fontosnak, s ebben a régióban pedig különösen, hogy az önkormányzatokkal együttműködjünk, azokkal a támogatókkal is, akik valamilyen módon tudnak segíteni, pályázati lehetőségeik vannak - emelte ki.