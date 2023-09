Az utóbbi hónapokban Felnémeten a Pásztorvölgy környékén megszaporodtak a bűncselekmények: a házak kertjeiből folyamatosan tűnnek el kisebb-nagyobb értékű tárgyak, felszerelések. Mivel kertvárosi részről van szó a családi házak előtt garázsfeljáró, előkert áll. Ezek általában kis kerítéssel vannak körbehatárolva. A tárgyak innen tűntek el. Aki elvitte, át kellett másznia egy kerítésen, vagyis magánlaksértést és persze eltulajdonítást követett el – mesélte olvasónk akinek szülei élnek a Pásztorvölgyben, tőlük egy nehéz kőszobor tűnt el.

– Szüleim is – ahogy sok más lakó is – jelezték a rendőrség felé ezeket, tudnak az megszaporodott esetekről. Nagy fényerejű, mozgásérzékelő lámpát szereltek fel az előkertbe és a garázsajtót is lecserélték. Ez mind költséggel járt, de félnek, nehogy a garázst és az autójukat törje fel valaki, mert azt már nem tudnák anyagilag megoldani. Hajnalban vagy éjjel járkáló idegent a mai napig látnak a helyi lakók, többek között a szüleim is. Ez az idegen fura módon nézelődik a házak környékén, be-benéz a kertekbe; más azt vette észre, hogy a ház előtt, az utcán álló autóját „piszkálja” egy idegen. Senki nem tesz semmit, azonban az emberek igenis tartanak a közbiztonság fellazulása miatt és emellett az ingatlanok még jobban elértéktelenednek ezen a környéken! Szerintem egy térfigyelő kamera és járőrözés a nap különböző időpontjaiban: délután, este, éjjel, hajnalban segítene – írta olvasónk.

Észrevételeiről megkérdeztük a városrész önkormányzati képviselőjét is. Bódi Zsolt képviselő a közgyűlések alkalmával számos alakalommal jelezte már az egri rendőrkapitánynak, ha probléma volt a körzetében a közbiztonsággal. Portálunknak azt mondta, ezekről az esetekről is tud.