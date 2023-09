Ignácz Balázs, Heves Vármegyei Kormányhivatal főispánja az eseményt hivatalosan megnyitó beszédében egyebek között utalt arra, hogy kettős minőségében is jelen van: mint főispán, illetve a területi védelmi bizottság elnökeként. Az időközben megeredő esőre utalva pedig azt mondta, hogy az időjárás kitűnő alkalom arra, hogy be tudjuk bizonyítani: minden körülmények között a gyakorlatot végre lehet hajtani, s így van ez a való életben is, hiszen nem tudjuk azt befolyásolni.

– Az elmúlt időszakban sajnos sok olyan helyzet és körülmény állt elő, amikor szükség volt az önök munkájára. Be is bizonyosodott, hogy a kapcsolat a területi védelmi bizottsággal, helyi védelmi bizottságokkal, katasztrófavédelemmel és mentőcsoportokkal kitűnő. Szükség van az összehangolt munkára, arra, hogy ilyen gyakorlatok keretein belül le lehessen azt modellezni, felkészülve így a rendkívüli eseményekre – fogalmazott a főispán.

Utalt arra is, hogy ennek a gyakorlatnak elméletileg öt évente kell megtörténnie, de a Covid és a háborús helyzet némi csúszást okoztak. Ugyanakkor biztos benne, hogy nagyon hasznos és kellő felkészültséget nyújt.

Koós Zoltán tű. alezredest a megmérettetés szakmai tartalmáról kérdeztük. A Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság polgárvédelmi főfelügyelője elmondta: Szakmailag ez a megmérettetés több rétegű, különböző speciális tudásokban mutatják be az önkéntesek, hogy milyen képességeik vannak. Ezek közé tartozik a városi kutatás és mentés, az alpintechnikai mentés, a kutyás keresés, valamint a vizek kártétele elleni védekezés. A minősítők feladata eldönteni, hogy a bemutatott speciális feladatokat szakszerűen végezték-e el, vagy sem a mentőcsoportok.