Bár a vérbeli motorosok körében a védőkesztyű és motoros csizma viselése nem lehet kérdés, és ezek mellett a protektorokkal (és esetenként légzsákkal) ellátott speciális motorkerékpáros védőruházat egyre inkább elterjedté válik, ugyanakkor a motorkerékpáros legfontosabb passzív védőfelszerelése mindig is a bukósisak marad. A bukósisak feladata nem más, mint a fej és az agy védelme, közúti baleset (borulás, ütközés) esetén az emberi fejet érő fizikai behatás energiájának csökkentése, elnyelése.

A bukósisak rendkívüli fontosságát jelzi az a tény, hogy leggyakrabban a fejsérülések bizonyulnak halálosnak. A sisak természetesen más fontos szerveink, a szemek, az arc és a fülek védelmére is szolgál, emellett bizonyos kényelmi funkcióknak is eleget tesznek. Nem csak az a fontos, hogy a motorkerékpáron ülők minden esetben – még rövid útszakaszon, illetve nyári kánikulában is – viseljék a bukósisakot, hanem az is, hogy azt megfelelően csatolják be, továbbá a sisak állapota megfelelő legyen.