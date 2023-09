A vadászok tanácsai szerint, ha őzet látunk átszaladni az úton, számíthatunk rá, hogy másik is követi, így mindenképp lassítsunk, dudáljunk. Amennyiben az autó elé ugrik, az egyetlen megoldás a vészfékezés! Emiatt ügyeljünk a követési távolságra is, mert az előttünk haladó autó elé is ugorhat őz. Semmiképp se rántsuk félre a kormányt, ne próbáljuk kikerülni az állatot, mivel ez nagyobb kárt okozó balesetveszélyes helyzethez vezethet, írja az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság hivatalos honlapján.

