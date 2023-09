Az ítéletének indoklásában a bíróság megállapította az emberölés elkövetésének pontos dátumát is: 2015. december 23-án délután 2 óra körül sújtott le a gyilkos. A sértettet álló, vagy ülő testhelyzetben érte a nagy erejű, eszközzel rámért ütés. Ennek orvosszakértői megállapítása azért lényeges, mert számos – hallomásra alapozott – variációt mondott el a történtekről a harmadrendű vádlott, amelyek közül többet "megdönt" a szakvélemény. Az egyik verzió szerint Robi azt mondta M. Tibornak, hogy "altatót tett R. italába, majd fejbe lett verve". De volt az a változat is, hogy idegenek ölték meg, s a "test elrejtése előtt fejbe lett verve". A harmadik variáns: "Gergő elkábította, fejbe lett verve, majd meg is fojtotta".

A tanácsvezető bíró az ítélet indoklásában kijelentette: kis számú objektív bizonyíték áll rendelkezésre, viszont a vádlotti vallomások rendelkezésre állnak, s a bizonyítékok logikailag zárt láncot alkotnak. Az elsőrendű vádlott védekezéseit egyértelműen megcáfolták. Azt is többször hangsúlyozta a bíró, hogy a poligráfos vizsgálatot egyedül az elsőrendű vádlott utasította el. A másik két terhelt esetében az rögzíthető, hogy az önkéntes poligráfos vizsgálat a kritikus kérdésekre megtévesztő választ nem adott.