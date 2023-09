Szó esik egy nagyon régi kettős gyilkosságról is: Karácsondon, az éjszakai munkából hazatérve 1968 őszén találta vérbefagyva feleségét és 12 éves gyermekét egy vasutas. A későbbi vádlottat háromszor ítélték halálra, de legvégül bizonyítottság hiányában felmentették. Ennek az esetnek is sok tanulsága van. Például, hogy a felmentéskor Ebneth Sándort védő idősebb Bárándy György azzal döntötte meg a bizonyítékok egyikét, hogy az áldozatok vérével szennyezett nadrágot, amit a terhelt a gyilkosság idején viselt, rápróbáltatta a vádlottra: nem ment rá, pedig Ebneth fogyott is az előzetesben.

Szó van a Kaiser ügyről is. Őt a Móri mészárlásként elhíresült bankrablás elkövetőjeként ítéltek el. Aki feldobta őt 25 millió forintot kapott az államtól. Utóbb megkerültek azonban az igazi tettesek.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!