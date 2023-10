A Bors szerint azon az estén egy élet munkája semmisült meg. A házban jelenleg nincs villany és gáz, a megmaradt falak pedig feketék a koromtól; a családanya azonban még mindig a romos ház egyik szobájában lakik. Az épület életveszélyes, bármikor összeomolhat. A család a közösségi médián keresztül kért segítséget.

– Kedden este lángokba borult ludasi családi házunk, a konyha teljesen leégett, a felette lévő szoba omlásveszélyes és a ház többi részében is hatalmas károkat okozott a tűz. Rengeteg érték és emlék égett el. Jelenleg nincsen gáz, sem villany a házban és minden fekete a koromtól. Édesanyám jelenleg is a házban tartózkodik az egyik szobában amit nem érintett a tűz. Próbáljuk helyreállítani a károkat, viszont most sajnos félre kell tennünk az emberi büszkeségünk és segítséget kérni. Nagyon nagy segítség lenne bármekkora összeg amivel esetleg támogatni tudnátok minket/édesanyámat - írta Hegedűs Panni a Facebook-bejegyzésében.