Boldogon karácsony és Szilveszter között ismeretlenek tönkretették a főúti buszmegálló deszkázatát. Az eset felháborította a lakosságot, akik hangot is adtak bosszúságuknak. Volt akik szerint nem helybeli volt az elkövető, mivel – mint fogalmazott – a boldogi mentalitás nem ilyen, az itt élőkre az építkezés jellemző, nem a rombolás. Mások viszont tudni vélték, hogy a településen élő fiatalok műve a vandál cselekedet. Akadt, aki még a rombolást is látni vélte, csak nem tudta néven nevezni a tetteseket.

...de a helyiek összefogással rövid időn belül helyreállították

Forrás: Beküldött fotó

– Az ilyen hitvány ember nem érdemli meg, hogy itt éljen, vagy akár át is átutazzon is a falunkon. Az illetőt kötelezni kell a kár helyreállítására – fogalmazott valaki a község közösségi portálján. Sokan megjegyezték azt is, hogy ideje lenne, ha az önkormányzat térfigyelő rendszert építene ki.

Végül néhány napon belül megoldódott a probléma, néhány helyi polgár ugyanis helyreállította a buszmegállót. Utóbbi kapcsán Püspöki Istvánné polgármester is köszönetét fejezte ki.