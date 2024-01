Portálunkon is hírt adtunk arról, hogy kedd reggel érkezett a jelzés a vármegyei katasztrófavédelem műveletirányítási központjába, amely szerint Rózsaszentmárton Tabán útján egy ház teteje égett. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók két járművel vonultak az esethez, kiérkezésükkor a helyszínen egy ház tetőszerkezete és a melléképülete izzott. Tíz tűzoltó kéziszerszámokkal megbontotta az ingatlan tetejét, majd vízzel eloltották az izzó, parázsló részeket. A tűzben senki nem sérült meg.

A Tények szerdai riportjában a ház tulajdonosa egyebek mellett arról beszélt, hogy szerinte szándékosan gyújthatták fel az épületet. A riporból kiderült az is, hogy nemrég vette egy fiatal házaspár az épületet, se villany, se gáz nem volt bekötve. A Tények úgy értesült, a korábbi tulajdonos megengedte egy férfinak, hogy ott lakjon. A helyiek is csak találgatnak, mitől gyulladhatott ki a ház, a család már feljelentést is tett a rendőrségen.