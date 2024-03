Tűz ütött ki múlt héten csütörtök este Gyöngyösön egy negyedik emeleti, társasházi lakásban, a Jószerencsét utcában, erről portálunk is hírt adott. A gyöngyösi városháza közlése szerint a lángok szerencsére nem terjedtek át a többi lakásra. Abban a lakásban azonban, amelyben felcsaptak a lángok, jelentős károk keletkeztek: egy szoba teljesen, egy másik részben kiégett, több helyiség pedig megtelt füsttel. A lángokat a tűzoltók megfékezték, az oltás idejére a társasházat kiürítették, összesen huszonnégy ember hagyta el ideiglenesen az épületet. A lakástűz miatt a mentők egy embert könnyű sérülésekkel kórházba szállítottak. Sajtóinformációk szerint, a tűzzel érintett ingatlanban droglabor működhetett. Megkerestük a Heves vármegyei Rendőr-főkapitányságot, van-e erről tudomásuk, s ha igen, indítottak-e eljárást.

Droglabor lehetett a kigyulladt gyöngyösi lakásban (Illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Droglabor Gyöngyösön?

Szabó Boglárka, vármegyei rendőrségi sajtóreferens érdeklődésünkre közölte, a Gyöngyösi Rendőrkapitányság egy 31 éves gyöngyösi lakos ellen kábítószer birtoklás bűncselekmény elkövetése miatt indított eljárást.

– A nyomozás érdekeire való tekintettel, bővebb tájékoztatást nem áll módunkban adni – tette hozzá.

Arról is írtunk az ügy kapcsán, hogy a lakástűzről szóló bejelentés után az önkormányzatnál is elindult a krízishelyzeti protokoll. A katasztrófavédelmi referens azonnal értesítette a polgármestert, valamint azokat a szervezeti egységeket, amelyek segítséget tudnak ilyenkor nyújtani. Az önkormányzat üres bérlakásokat tart fenn hasonló katasztrófahelyzet esetére, ha valakinek el kell hagynia az otthonát. Szerencsére átmeneti szállás biztosítására nem volt szükség, az önkormányzat azonban továbbra is kész segítséget nyújtani azoknak, akiknek a lakása a tűz vagy az oltás során megsérült.