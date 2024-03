Kíváncsiak voltunk arra, hogy vannak-e Heves vármegyei adatok a témában, s mint kiderült, igen. Szabó Boglárka vármegyei rendőrségi sajtóreferens jelezte, elkészült a saját statisztikájuk is.

– Mi is megtartottuk a Roadpol Seatbelt elnevezésű fokozott közúti ellenőrzést, melynek keretén belül kollégáink a passzív biztonsági eszközök – biztonsági öv, gyermekbiztonsági rendszer, valamint segédmotorosoknál és motorkerékpárosoknál a bukósisak – használatát ellenőrizték, mely során munkatársaink kiemelt figyelmet fordítottak a gyermekek biztonságos közlekedésére is. Az ellenőrzéssorozat eredményeként a rendőrök 723 esetben intézkedtek a biztonsági öv hiánya miatt, továbbá 10 gépjárművezetővel szemben helyszíni bírságot szabtak ki a gépjárműben gyermekbiztonsági rendszer használata nélkül utazó gyermek miatt – közölte.