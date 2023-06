Ennél a pontnál vissza is térhetünk S. Béla szavaira, aki arról értekezett, hogy vannak helyzetek, amikor az öv nem oszt nem szoroz. Egy vádiratból idézünk: egy 24 éves férfi egy este Hort közelében haladt a teherautóján a 3-as főúton. Késve vette észre, hogy a forgalmi helyzet miatt lassan megy előtte egy személygépkocsi. Bár fékezett, hátulról mégis belefutott. Emiatt annak utasa rábukott a műszerfalra, s eltört az orrcsontja.

A bíróságra benyújtott vád szerint a baleset azért következett be, mert a teherkocsi sofőrje megszegte a KRESZ azon előírását, amelynek értelmében járművel másik járművet csak olyan távolságban szabad követni, ami elegendő ahhoz, hogy az elöl haladó jármű mögött - annak hirtelen fékezése esetén is - meg lehessen állni. Ugyanakkor a váddokumentumból az is kiderült, hogy a sebesülés súlyosságához hozzájárult az is, hogy a személyautó utasa nem kötötte be a biztonsági övét.