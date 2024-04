Ismét betörés történt Felnémeten, tette közzé Bódi Zsolt képviselő.

– Most a Felnémeti terményboltba törtek be a bátor harcosok! Mivel a tápos zsákok nehéznek bizonyultak, így az irodában talált tv és hősugárzó mellett 30 kutyaszalámit és némi készpénzt vittek magukkal! A rendőrség ismét elkezdte a felderítést, jöttek a helyszínelők, jönnek a kutyás rendőrök és most is mint mindíg becsülettel elvégzik a munkájukat! – írta a képviselő. Az esetről érdeklődtünk a rendőrségnél.