– Köztudott, az elmúlt időszakban sok bűncselekmény történt, lassan, napi rendszerességgel vannak betörések Felnémeten – mondta sajtótájékoztatón Bódi Zsolt önkormányzati képviselő, az eseményt Zvara Zsolttal a Felnémetért Lokálpatrióta Egyesület alelnökével tartották szerdán Felnémeten. Elmondták, hogy gyakori az autófeltörés is, a helyiek pedig egyre elkeseredettebbek. Egy, a felnémeti bűnözés miatt elkeseredett nő például a háza előtt talált használt tűt mellékelte, ezzel nyomatékosította levelét.

A felnémeti bűnözés mellett a szeméthegyek is áldatlan állpotot okoznak

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Évekkel ezelőtt még az alkohol jelentette a problémát, mára a drogok, az úgynevezett legális drogok melyeket nem tilt szabályozás, de komoly pustítást képesek végezni. A Béke telepen sajnos jelentős a szerhasználók aránya, az ott lakók egy részének mindennapi tevékenységét befolyásolják a különböző szerek. Emiatt persze bátrabbak, egyre több a betörés s ezzel a lakossági panasz is, hogy tegyünk valamit. A hatályos jogszabályok és törvények nem teszik lehetővé a hathatós intézkedéseket. Kijönnek a rendőrök, nyomot rögzítenek, jönnek a bűnüldözők és elfogják a tettest, majd ezek az emberek újra kint vannak és újra elkövetővé válnak. Én úgy gondolom, hogy ez máshol is probléma az országban, így szerintem a jogszabályok és törvények változása szükséges, hogy bent tarthassák a rendőrök a visszaesőket. A rendőrség létszámát is növelni kéne, ez sem csak a városban probléma. Elkeseredettek a helyiek, egyikük leírta, hogy milyen atrocitások érik minden nap, a levélhez egy drogos fecskendő volt mellékelve amit a lakőkörnyezetében talált, gyakori az ilyen erre felé. A béke telepen nappal és éjszaka is folyik a szerhasználat. Mivel ezek nem illegális anyagok, így nem tudnak mit kezdeni vele a hatóságok. Szorogalmaznám, hogy ebben legyen változás, országgyűlési képviselőinkhez is szólva. Nem mehet így tovább, senkiházi emberek keserítik meg a becsületes polgárok mindennapjait. A helyiek kamerákat szerelnek fel, kutyákat vesznek, de ez sem segít. Követelem, hogy legyen változás – sorolta Bódi tapasztalatai és a helyiek beszámolói alapján a problémákat.

Nem csak a felnémeti bűnözés miatt elkeseredettek

Kitért arra, hogy a hulladéklerakás is komoly probléma a Béke utca környékén. Múlt héten a lomtalanítás idején ellepte az aszfaltozott utat a szemét.

– Nincs megfelelő szankció az illegális hulladéklerakások ellen sem. Keményebb fellépés kell, hogy ezek az emberek elgondolkozzanak, hogy elkövetik-e még egyszer. Almárban például személyi igazolványt és lakcímkártyát is találtunk, de azt mondta a tulajdonos, hogy elveszítette, nem is járt ott. Nem büntették meg. Szomorú azt látni, hogy a szabálykövető emberek mindennapjait keserítik meg. Sokan írják, hogy kezünkbe kell venni az irányítást, de ezt nem tehetjük meg a törvények miatt. Az elkövetőknek jogai vannak, nekünk csak kötelességeink. A napokban történt betörések 2 idős hölgyet értek, az anyagi kár mellett a lelki sérülés, amit láttam nagyon elkeserített. Szívszorító, mikor megkérdezik, hogy merjenek-e aludni vagy elmenjenek innen Felnémetről. A Béke telepen is vannak jó emberek, akik tenni akarnak a környezetükért, de nincs vezetőjük – fogalmazott Bódi Zsolt.