– A magyar népviseletek annyira szerteágazóak, hogy tulajdonképpen ahány falu, annyi népviselet létezik. A legismertebbek közül láthatjuk itt is a kalocsait, a kalotaszegit és a mezőségit is. Ezekről azok is hallottak már, akik egyébként nem szoktak népviseletbe öltözni. A kalocsai népviselet például olyan részletgazdag és kidolgozott, hogy elkészítése sokszor egy élet munkája. Bízom benne, hogy hagyományt teremtünk Atkáron a tradicionális ruhák bemutatásával – fogalmazott Kocsis Attila.

A legügyesebb kezű atkáriak benevezhettek a Ki Mit Tud Sütni? vetélkedőre is. A megmérettetésen azok a sütemények, kalácsok, pogácsák versenyeztek, amelyeket mindenki a saját vidékén tanult meg elkészíteni. A díjak az elismerő szavak és a boldog mosolyok voltak.