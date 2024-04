A gyöngyösi ápolónő tettét előre kitervelte, így cselekménye minősített emberölés bűntette kísérletének számít. Az első fokon eljárt Egri Törvényszék 2023. novemberében a vádlottat előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt 11 év, fegyházbüntetésre és tíz év közügyektől eltiltásra ítélte. A törvényszék az ápolói foglalkozás gyakorlásától véglegesen eltiltotta a vádlottat, aki feltételes szabadságra nem bocsátható. A Debreceni Ítélőtábla helybenhagyta az elsőfokú ítéletet - írtuk portálunkon korábban. A nő azonban tagadta bűnösségét.

Annak ellenére tagadta bűnösségét a gyöngyösi ápolónő, hogy korábban többször említette tervét a kollégáinak

A Ripost cikke szerint az ápolónő tagadja, hogy megölte édesanyját, annak ellenére, hogy munkatársainak többször mondta, hogy megteszi.

Nem emlékszem, hogy beadtam édesanyámnak infúziót vagy gyógyszert

– olvasta fel a bíró a vádlott korábbi nyilatkozatát, amelyet annak ellenére állított, hogy kollégáinak többször az alábbi kijelentést tette:

Vagy te ölöd meg az anyámat, vagy én fogom!

A vádlott végül morfiumot tett az édesanyja infúziójába, majd magára hagyta. Az orvosok mentették meg életét.

Semmi felmentést nem adnék.

– közölte szigorúan egy helyi lakos és a bíróság is ezen a véleményen volt.

Az ítélet ellen a vádlott és a védő felmentés érdekében jelentett be fellebbezést. Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint – ami a helybenhagyás következtében az ítélőtábla álláspontja is – a terhelt a gyöngyösi kórház szakképzett nővére volt. 2021-ben, a vádlott édesanyja az intézmény belgyógyászati osztályára került, éppen oda, ahol a lánya nővérként dolgozott. A vádlott 2021. szeptemberében infúzió útján megpróbálta túladagolni a sértettnek a különböző gyógyszereket azért, hogy az asszony halálát okozza. Az ápolónó anyja a gyógyszer túladagolás következtében súlyos, életveszélyes állapotba került, életét kizárólag a kórház intenzív osztályán végzett gyors beavatkozás és az azt követő több hetes kezelés mentette meg. A Debreceni Ítélőtábla egyetértett at elsőfokon meghozott ítélettel.

