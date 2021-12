A tájékoztató oldal szerint a beoltottak száma 6 millió 87 ezer 474, közülük 5 millió 823 ezer 818 fő már a második oltását is megkapta, 2 millió 269 ezer 551 személy pedig már a harmadik oltást is felvette. Az Oltási akcióhét negyedik napján újabb rekordot döntött a beadott oltások száma, csütörtökön 139 ezer oltást adtak be. Az akcióhéten összesen már 527 ezer oltás történt, közülük 435 ezren már a harmadik megerősítő oltást vették fel és 63 ezer eddig oltatlan ember is úgy döntött, hogy felveszi az első oltását. A sikerre való tekintettel a kormány meghosszabbítja az Oltási akcióhetet – ezt Orbán Viktor jelentette be péntek reggel rádió interjújában.