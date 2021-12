A tervek és a jelenlegi valós helyzet

Nagy Csaba elmondta: a pályázat elnyerésekor megítéltek számukra közel 300 millió forintot egy 2000 négyzetméteres csarnok építésére, ám a legkedvezőbb ajánlat is 900 millió forint volt a közbeszerzési eljárásban. – Az önkormányzat úgy kalkulál, ezt a 300 milliót inkább az út, a közművek és a közvilágítás fejlesztésére fordítják ezen a területen. Itt mind a hat, a város tulajdonában lévő telek elkelt, három vállalkozás vette meg. Jövőre egy gazdasági társaság, a Tobroco Machinery Kft. meg is kezdi a tevékenységét. Erőgépekhez adaptereket gyártanak majd, egy 8000 négyzetméteres csarnokot építenek, s száz munkavállalót foglalkoztatnak. Három telket egy logisztikai cég – az is elkezdte már a csarnok építését –, a hátsót pedig egy emelőgépeket előállító társaság vett meg – fűzte hozzá.