Az alosztályvezető elmondta, a legegyszerűbb csalás, amikor a megrendelt, előre kifizetett csomagot nem adják fel az eladók, vagy nem azt küldik, amit tőlük megrendeltek. Ehhez sok tudás nem kell, sok ilyennel találkoznak, de sok apró csalásból lesz a sorozatos elkövetés.

Sok érdekességgel találkozhattak a résztvevők

Forrás: Tóth Balázs/Heves Megyei Hírlap

A következő szinten már informatikai háttértudás is szükség van, ez már intelligensebb bűnözés, hamis weboldal készítése, linkküldés a bankkártyaadatok, netbank adatok megszerzéséhez, ez több pénzt is hoz a bűnözőknek (Heves megyében tízmilliós forintos nagyságrendű kárra is volt példa). És vannak nagypályások. Hónapól hónapra van újabb elkövetési forma, jelenleg több mint harminc ismeretes, ezekkel igyekeznek lépést tartani a rendőrök.