A cég által elindított Játék összeköt programban megvalósított új egri játszótér avatásán beszédet mondott dr. Pajtók Gábor, Heves megye kormánymegbízottja is. A korábbi évekhez hasonlóan a megvalósítást idén is a limitált kiadású Nagykarácsony sorsjegyek bevételének egy részéből vállalta a nemzeti lottótársaság.

Az „Egri Csillagok” tematikájú Cifrakapu utcai játszótér a 17. befogadó közösségi tér a Szerencsejáték Zrt. Játék összeköt programjában.

Bánhegyi Zsófia, a cég marketing és kommunikációs igazgatójának szavai szerint az akadálymentes jövő nem csak a fizikai korlátok lebontásával érhető el, hanem már a gondolatokban meg kellene születnie. Hisznek abban, hogy ha mindez már fiatal korban megkezdődik, utána már nem számít a mindennapokban, hogy kinek milyen fizikai, vagy szellemi akadálya van.

Dr. Pajtók Gábor, a megye kormánymegbízottja megköszönte a Szerencsejáték Zrt.-nek a létesítményt, s felidézte, hogy a játszóteret eredetileg máshová, az Érsekkertbe álmodták meg, ám végül a legjobb helyre került, hiszen Eger legnépesebb városnegyedében valósult meg köszönhetően a megyei tervtanács és az egri polgármesteri hivatal munkatársainak.

Az új játszóteret kerekesszékesek is használhatjákForrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

– Színvonalában, tematikájában Eger több mint nyolcvan játszótere közül ez a legjobb – emelte ki Mirkóczki Ádám polgármester, aki elmondta azt is, már a nyitás előtt örömmel látta a legkisebbek bátran és örömmel vették birtokba a nekik készített játékokat a napokban.

A város történelméhez szorosan kötődő, XVI. századi egri ostrom eseményeit bemutató regény tematikáját választották a most átadott befogadó játszótér tervezői. Az Egri csillagok közösségi parkban egy akadálymentes erőd és további kilenc játékelem várja a helyszínre érkezőket. Ezeket Fördős-Hódy Erzsébet rehabilitációs szakmérnök, valamint Tóth Zoltán, a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének képviselője mutatta be. A tér valamennyi játéka, még a trambulin is használható kerekesszékkel is, de nem jelent gondot a nehezített járású gyerekeknek sem felkapaszkodni az erődítménybe, hogy megoldják az ott elrejtett játékos feladványokat.